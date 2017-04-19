Конкурс стартапов от Startup.Network и UKRSIBBANK BNP Paribas

В конце августа победители инвестиционных состязаний соберутся на Финале в Киеве, чтобы побороться за главный приз − $10 000

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"Время отрастить рог" − таково кодовое название Всеукраинской серии Битв Стартапов, которую организовывают Startup.Network и UKRSIBBANK для украинских IT- и финтехкомпаний. До августа текущего года в рамках конкурса организаторы посетят 10 наиболее перспективных и инвестиционно привлекательных городов Украины, в каждом из которых состоится Битва Стартапов. Ожесточенные битвы креативных команд состоятся в Киеве, Черкассах, Львове, Запорожье, Днепре, Одессе, Харькове, Ивано-Франковске, Виннице и Николаеве. Уже известны даты проведения первых мероприятий: так, 25 мая поиски единорога состоятся в Киеве, а 1 июня − в Черкассах.

В конце августа победители инвестиционных состязаний соберутся на Финале в Киеве, чтобы побороться за главный приз − $10 000, которые предоставит UKRSIBBANK BNP Paribas самой активной и креативной команде.

"UKRSIBBANK обслуживает 15% украинских IT-компаний, поэтому наша цель - помогать им двигаться вперед для достижения все больших успехов. Мы уверены, что талантливые начинающие предприниматели, как никто другой, заслуживают получить все возможности для того, чтобы их идеи был замечены и оценены по достоинству. Мы хотим дать возможность таким предпринимателям реализовать свои идеи и найти инвесторов для дальнейшего активного развития бизнеса", − отметил заместитель председателя правления по вопросам розничного бизнеса UKRSIBBANK Константин Лежнин.

Участие в отборочном туре и в Финале Битвы стартапов "Время отрастить рог" БЕСПЛАТНОЕ, но только для тех команд, которые успешно пройдут предварительный отбор.

Победителем битвы в каждом городе станет только ОДНА команда, которая наберет наибольшее количество баллов по результатам голосования экспертного совета. Именно этот проект и выйдет в финал серии Битв Стартапов "Время отрастить рог".

"Это уже не первое наше сотрудничество с UKRSIBBANK. В ноябре прошлого года мы проводили совместную Битву Стартапов в Черкассах, и результаты превзошли все наши ожидания. Серия Битв Стартапов "Время отрастить рог" призвана стать логическим продолжением этого продуктивного партнерства. Мы объединяем усилия с целью поддержки перспективных предпринимателей, которые развивают IT- и финтех-стартапы, и предоставления им инвестиций", − говорит СЕО Startup.Network Александр Сорока.

Если вы хотите попробовать свои силы в Битве Стартапов "Время отрастить рог" в своем городе, внимательно следите за анонсами Startup.Network. Для того чтобы принять участие в мероприятии, вам необходимо зарегистрировать стартап, заполнить анкету и дождаться результатов от экспертного совета Startup.Network. Прием заявок уже открыт.