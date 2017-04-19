Запланирована продажа активов банков-банкротов на 4,2 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов запланировал продажу активов 47 ликвидируемых банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в течение текущей недели запланировал продажу активов 47 ликвидируемых банков на общую сумму 4,2 млрд грн.



Из этой суммы 3,73 млрд грн составляют требования по кредитам, на 433,3 млн грн - основные средства ликвидируемых банков, уточняет ФГВФЛ на официальном сайте.



Дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 30,88 млн грн.



Фонд отмечает, что на прошлой неделе было реализовано активы 33 ликвидируемых банков на общую сумму 127,82 млн грн.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.