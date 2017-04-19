Запланирована продажа активов банков-банкротов на 4,2 млрд грн
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в течение текущей недели запланировал продажу активов 47 ликвидируемых банков на общую сумму 4,2 млрд грн.
Из этой суммы 3,73 млрд грн составляют требования по кредитам, на 433,3 млн грн - основные средства ликвидируемых банков, уточняет ФГВФЛ на официальном сайте.
Дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 30,88 млн грн.
Фонд отмечает, что на прошлой неделе было реализовано активы 33 ликвидируемых банков на общую сумму 127,82 млн грн.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- НБУ выиграл три дела по искам к Дельта Банку 15:12
- Запланирована продажа активов банков-банкротов на 4,2 млрд грн 14:45
- Конкурс стартапов от Startup.Network и UKRSIBBANK BNP Paribas 14:15
- НБУ предоставил данные о подозрительных операциях в 18 банках 12:14
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:03
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5801
-
5767
-
4461
-
4043
-
3591