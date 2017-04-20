Суд разблокировал счета Динамо в ПриватБанке
Окружной административный суд Киева 20 марта частично удовлетворил иск ООО Футбольный клуб Динамо Киев к Национальному банку Украины (НБУ) и Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Как сообщает Finbalance, суд признал противоправным и отменил решение Комиссии по вопросам определения связанных с банком лиц и проверки операций банков с такими лицами от 13.12.2016 года №105 в части признания ООО ФК Динамо Киев связанным с ПриватБанком лицом.
Также суд признал противоправным и отменил приказ временного администратора ПриватБанка от 20.12.2016 года №22 "О запрете расходных операций по счетам связанных лиц" в части, касающейся ООО ФК Динамо Киев о запрете любых расходных операций (безналичных и наличных) в ПриватБанке, и блокировке счетов ООО ФК Динамо Киев.
14 апреля Киевский апелляционный админсуд открыл производство по апелляционной жалобе НБУ на указанное решение. Рассмотрение дела назначено на 23 мая.
Напомним, в январе ФК Динамо Киев заявлял, что проблем со счетами клуба нет. "Подчеркиваем, что ФК Динамо Киев имеет полное и взаимное понимание по всем вопросам как с администрацией ПриватБанка, так и с руководством Национального банка Украины", - говорилось в заявлении клуба.
В НБУ заявляли, что во время национализации ПриватБанка временный администратор не списывал средства ФК Динамо.
Как известно, за несколько дней перед национализацией ПриватБанка телеканал 1 + 1 изменил структуру собственности. Опосредованными владельцами 17,843% канала тали шесть физлиц, имена которых не раскрывались. Вместе с тем, по официальным данным, основными бенефициарами остались Игорь Коломойский (мажоритарий; вместе с Геннадием Боголюбовым владели ПриватБанком до национализации) и Игорь Суркис (его доля в канале 1 + 1 выросла с 17,157% до 24,623%, он и Григорий Суркис - основные владельцы ФК Динамо).
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