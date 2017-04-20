Банки отказываются обслуживать по ID-картам - СМИ

Украинские банки отказываются обслуживать клиентов, которые предъявляют ID-карты

Украинские банки отказываются обслуживать клиентов на основании ID-карты - пластикового удостоверения личности нового образца, которое заменяет собой паспорт. Как сообщает Minfin, Государственная миграционная служба, курирующая выпуск ID-карт, на основании жалоб граждан составила список самых консервативных банков.



"В Госмиграционную службу поступает большое количество обращений по поводу отказа со стороны сотрудников банков обслуживать клиентов с ID-картами. Речь, в том числе, идет о выдаче потребительских кредитов, в частности, в торговых сетях бытовой техники. В то же время, предъявление паспорта "в форме книжечки" к подобным проблемам не приводит", - сообщило ведомство заместителю председателя Национального банка Украины (НБУ) Якову Смолию.



По данным службы, наиболее часто жалобы по поводу ID-карт поступают на OTP, Idea Bank, ПУМБ и Альфа-Банк.



В ответ на это НБУ разослал по финучреждениям и профильным объединениям отдельное письмо. В нем регулятор с пометкой "об организации кассовой работы" еще раз объяснил финучреждениям, что с 10 февраля этого года ID-карту необходимо считать полноценным аналогом классического паспорта гражданина Украины.



Письмо получили все украинские банки, а также банковские ассоциации НАБУ, АУБ и Украинский кредитно-банковский союз.



Аналогичные разъяснения регулятор разослал 23 февраля.



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