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MasterCard выпустил карту, распознающую отпечатки пальцев

20.04.2017 18:08
MasterCard анонсировал банковскую карту с биометрическими средствами идентификации
Фото: EPA

Компания MasterCard анонсировала банковскую карту с биометрическими средствами идентификации владельца. Как пишет 3DNews, в карте имеется EMV-чип и технология распознавания отпечатка пальца, которая уже используется для оплаты смартфоном.

EMV - международный стандарт для операций по банковским картам с чипом. Основное отличие для пользователя карты стандарта EMV - преимущественное требование ввода PIN-кода при проведении любого платежа через терминал.

При получении карт MasterCard нового поколения держатель регистрирует свой отпечаток пальца в кредитной организации. После этого создается зашифрованный цифровой образец отпечатка, который хранится на карте.

Первые тесты новых карт уже прошли в ЮАР.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: платежные карты, MasterCard
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