MasterCard выпустил карту, распознающую отпечатки пальцев
Компания MasterCard анонсировала банковскую карту с биометрическими средствами идентификации владельца. Как пишет 3DNews, в карте имеется EMV-чип и технология распознавания отпечатка пальца, которая уже используется для оплаты смартфоном.
EMV - международный стандарт для операций по банковским картам с чипом. Основное отличие для пользователя карты стандарта EMV - преимущественное требование ввода PIN-кода при проведении любого платежа через терминал.
При получении карт MasterCard нового поколения держатель регистрирует свой отпечаток пальца в кредитной организации. После этого создается зашифрованный цифровой образец отпечатка, который хранится на карте.
Первые тесты новых карт уже прошли в ЮАР.
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