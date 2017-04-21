ПриватБанк нуждается в докапитализации на 30 млрд грн - Гонтарева
Национальный банк Украины (НБУ) и Министерство финансов согласуют финальную цифру докапитализации ПриватБанка в конце апреля. Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в Вашингтоне 20 апреля, отвечая на вопрос журналиста телеканала 1+1 о том, что отчет E&Y якобы показывает отсутствие убытков у банка в 2016 году.
"Это еще не официально опубликованный отчет E&Y. Конечно, как глава Национального банка я уже видела предварительный результат. И этот результат даже еще хуже, чем раньше. 143 млрд грн это не все потери, которые получит наше государство из-за всех неправильных действий и фрода этого банка. Последняя фрод-сделка ПриватБанка была размером 16 млрд грн. Государство, возможно, покроет 30 млрд грн в этом банке, но, к сожалению, результат, который вы увидите вскоре, может быть выше", - заявила она.
НБУ проведет расчеты, а саму докапитализацию должен сделать Минфин. "Мы согласуем с министром финансов, когда изучим все цифры E&Y, и после этого мы решим, какую именно сумму внесем в этот банк. Это будет в конце этого месяца. И вы увидите, как это работает в Украине. Добро пожаловать в клуб", - резюмировала Гонтарева.
Напомним, что капитал ПриватБанка увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало ПриватБанка на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.
Источник: FinClub
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