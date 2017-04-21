США снова оштрафовали Deutsche Bank

Deutsche Bank оштрафован за небезопасные операции на внешних валютных рынках

Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовала Deutsche Bank на $156,6 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Согласно сообщению, банк оштрафован за небезопасные практики на внешних валютных рынках.



В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что Deutsche Bank, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязан выплатить $150 млн штрафа из-за манипуляций с процентными ставками.



Ранее банк оштрафовали на $425 млн за "зеркальные сделки" с российскими акциями.



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