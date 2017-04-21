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США снова оштрафовали Deutsche Bank

21.04.2017 11:41
Deutsche Bank оштрафован за небезопасные операции на внешних валютных рынках
Фото: EPA

Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовала Deutsche Bank на $156,6 млн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Согласно сообщению, банк оштрафован за небезопасные практики на внешних валютных рынках.

В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что Deutsche Bank, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязан выплатить $150 млн штрафа из-за манипуляций с процентными ставками.

Ранее банк оштрафовали на $425 млн за "зеркальные сделки" с российскими акциями.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Deutsche Bank
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