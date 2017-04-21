Доля госбанков должна сократиться до 30% за пять лет - Гонтарева

Нацбанк намерен в течение пяти лет снижать долю госбанков на рынке с 50% до 30%

Национальный банк Украины намерен снизить долю государства в банковском секторе с текущих 50% до 30% через пять лет. Об этом заявила председатель Нацбанка Валерия Гонтарева, сообщается на официальной странице регулятора в Facebook.

"Мы понимаем важность обновления стратегии развития государственных банков. Сейчас, по текущему размеру их доли на рынке, конкуренция в банковском секторе нездоровая", - сказала Гонтарева.

Для этого, по ее словам, банки должны получить специализации и развивать соответствующие бизнес-модели.

Так, ПриватБанк должен сосредоточиться на розничной деятельности и работать с населением, малым и средним бизнесом, отметила Гонтарева.

По ее словам, если банк пойдет этим путем, через пять лет его можно будет продать стратегическому инвестору или он сможет провести IPO.

Напомним, ранее глава НБУ заявила, что ПриватБанк нуждается в докапитализации на 30 млрд грн.

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