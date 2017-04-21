Суд назвал незаконным признание банка Хрещатик банкротом

Киевский апелляционный суд решил, что Нацбанк незаконно отнес банк Хрещатик к категории неплатежеспособных

Киевский апелляционный административный суд признал незаконным постановление Национального банка Украины (НБУ) об отнесении банка Хрещатик к категории неплатежеспособных. Об этом сообщает Фонд гарантирования физических лиц (ФГВФЛ) на официальном сайте.



"Вступления в силу данного решения в первую очередь будет иметь негативные последствия для вкладчиков и кредиторов банка. Ведь оно фактически легитимизирует применяемые акционерами и инсайдерами банка схемы вывода активов (минимум на 3 млрд грн) и ставит под угрозу сохранение ликвидмассы банка, средства от реализации которой должны направляться на удовлетворение требований кредиторов", - отмечает ФГВФЛ.



Решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных было принято НБУ на основании нарушения банком нормативов ликвидности и капитала. Из-за нехватки средств банк начал задерживать платежи. Во время временной администрации и ликвидации банка были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о манипуляциях с активами.



По выявленным фактам манипуляций с активами уполномоченным лицом Фонда направлены заявления в правоохранительные органы. По нескольким эпизодам - продолжаются судебные процессы. "Велика вероятность, что именно желанием снять с себя ответственность и избежать предусмотренного законом наказания можно объяснить попытки отменить решение о отнесения банка Хрещатик к категории неплатежеспособных", - пишет Фонд гарантирования вкладов.



Конечными собственниками банка являются: Андрей Иванов (37,44%), территориальная община города Киева в лице КГГА (25%), Николай Солдатенко (24,24%) и ряд миноритарных владельцев.



ФГВФЛ обжалует в кассационной инстанции решение суда.



НБУ признал неплатежеспособным банк Хрещатик 5 апреля 2015 года. Ликвидация банка продлится до 5 июня 2018 года включительно.



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