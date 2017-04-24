Межбанк закрылся котировками доллара 26,62/26,65
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,62, максимальные - 26,67. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,65, максимальные - 26,70.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4752/0,4760 к закрытию котировки составили 0,4751/0,4761.
Торги по евро начались с котировок 28,9209/28,9534, к закрытию котировки составили 28,9226/28,9552.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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