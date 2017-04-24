Фонд гарантирования ввел в Диамантбанк временную администрацию

На основании решения НБУ Фонд гарантирования вкладов ввел в Диамантбанк временную администрацию

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