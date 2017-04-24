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Фонд гарантирования ввел в Диамантбанк временную администрацию

24.04.2017 18:15
На основании решения НБУ Фонд гарантирования вкладов ввел в Диамантбанк временную администрацию
Фото: Getty Images

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) ввел временную администрацию в Диамантбанк. Об этом фонд сообщает на официальном сайте.

ФГВФЛ уточняет, что временная администрация вводится в банк на основании решения Национального банка Украины (НБУ) об отнесении Диамантбанка к категории неплатежеспособных.

Временная администрация введена сроком на один месяц - по 23 мая включительно. Временным администратором назначена Татьяна Старцева. 

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В начале февраля стало известно, что бывший депутат Верховной Рады от фракции Народный фронт Николай Мартыненко стал владельцем 2,48% акций финучреждения.

Среди опосредованных акционеров банка значится компания Steuermann, фигурирующая в деле Мартыненко. Ее глава - Вольфганг Айбергер. Айбергер владеет 0,55% Диамантбанка. Также ему принадлежит Запорожский абразивный завод и компания Bollwerk Finanzierungs-und Industriemanagement, которую связывают с Мартыненко. Сам экс-депутат такую связь отрицает.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Диамантбанк, Фонд гарантирования вкладов
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