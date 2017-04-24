 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.65  26.86   EUR:  28.35  28.86
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

ПриватБанк изменил юридический адрес

24.04.2017 21:32
Государственный ПриватБанк сменил юридический адрес в Днепре на киевский
Фото: EPA

Государственный ПриватБанк поменял свой юридический адрес. Как сообщает пресс-служба банка, юридический адрес изменен с ул. Набережная Победы, 50, г. Днепр на ул. Грушевского, 1д, г. Киев.

Правление ПриватБанка и все службы головного офиса банка продолжают работать в Днепре, фактический адрес головного банка не меняется.

"Новый юридический адрес банка с учетом фактического местонахождения его акционера Министерства финансов, наблюдательного совета позволит оптимизировать корреспонденцию и коммуникации с государственными органами", - отмечает пресс-служба.

Национальный банк Украины (НБУ) считает рисковой продажу ПриватБанка одному стратегическому инвестору и называет целесообразным вхождение в его капитал международных финансовых институтов, например, ЕБРР и IFC.

НБУ сообщил также, что банк нуждается в докапитализации на 30 млрд грн.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров