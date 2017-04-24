ПриватБанк изменил юридический адрес

Государственный ПриватБанк сменил юридический адрес в Днепре на киевский

Государственный ПриватБанк поменял свой юридический адрес. Как сообщает пресс-служба банка, юридический адрес изменен с ул. Набережная Победы, 50, г. Днепр на ул. Грушевского, 1д, г. Киев.



Правление ПриватБанка и все службы головного офиса банка продолжают работать в Днепре, фактический адрес головного банка не меняется.



"Новый юридический адрес банка с учетом фактического местонахождения его акционера Министерства финансов, наблюдательного совета позволит оптимизировать корреспонденцию и коммуникации с государственными органами", - отмечает пресс-служба.



Национальный банк Украины (НБУ) считает рисковой продажу ПриватБанка одному стратегическому инвестору и называет целесообразным вхождение в его капитал международных финансовых институтов, например, ЕБРР и IFC.



НБУ сообщил также, что банк нуждается в докапитализации на 30 млрд грн.



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