Курсы валют НБУ на 25.04.2017
25.04.2017 08:51
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 6 копеек
На 25 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2667,3697 грн за $100;
2893,5627 грн за 100 евро;
4,7564 грн за 10 руб РФ.
На 24 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2673,2780 грн за $100;
2859,8728 грн за 100 евро;
4,7541 грн за 10 руб РФ.
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