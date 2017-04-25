Официальные курсы банковских металлов на 25.04.2017

Нацбанк Украины установил на 25 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 338595,91 грн;

серебро - 4750,59 грн;

платина - 261135,49 грн;

палладий - 214189,79 грн.

Напомним, на 24 апреля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 342580,58 грн;

серебро - 4806,55 грн;

платина - 260911,93 грн;

палладий - 212258,27 грн.

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