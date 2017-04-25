Арест Мартыненко стал последним выстрелом - глава Диамантбанка

По словам Олега Ходачука, за последние два года банк пережил ряд информационных атак, потеряв около 1,5 млрд грн ликвидности

Глава правления Диамантбанка Олег Ходачук заявляет, что арест миноритарного акционера банка Николая Мартыненко стал причиной введения в банк временной администрации.

"Последним выстрелом в нас стал арест акционера банка Мартыненко Николая Владимировича", - написал у себя на странице в Facebook Ходачук.

"За последние два года мы пережили ряд информационных атак. Во время этих атак мы потеряли примерно 1,5 млрд грн ликвидности. За период (с середины 2013 года), что я здесь работаю, команде удалось стабилизировать ситуацию, взять большой объем имущества на баланс банка, остановить выдачу инсайдерских кредитов, заставить акционеров докапитализировать банк живыми деньгами на 300 млн грн", - отметил он.

"Даже на момент введения администрации на корсчетах оставалось 150 млн грн. У нас большой объем имущества и активов на балансе, недвижимость, базы отдыха, бизнес-центры, гостиницы", - добавил глава банка.

"Но последним выстрелом в нас стал арест акционера банка Мартыненко Николая Владимировича. Безответственность в этом плане регулирующих и правоохранительных органов привела к панике среди клиентов и, как результат, введение временной администрации", - отметил он.

Также Ходачук подтверждает информацию НБУ, что в банк вошла временная администрация, поскольку не было выполнено требование по увеличению капитала на 750 млн грн.

Напомним, 24 апреля Национальный банк принял решение об отнесении Диамантбанка к категории неплатежеспособных. На основании решения НБУ Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в банк временную администрацию сроком на один месяц.

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В начале февраля стало известно, что бывший депутат Верховной Рады от фракции Народный фронт Николай Мартыненко стал владельцем 2,48% акций финучреждения.