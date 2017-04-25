Арест Мартыненко стал последним выстрелом - глава Диамантбанка
Глава правления Диамантбанка Олег Ходачук заявляет, что арест миноритарного акционера банка Николая Мартыненко стал причиной введения в банк временной администрации.
"Последним выстрелом в нас стал арест акционера банка Мартыненко Николая Владимировича", - написал у себя на странице в Facebook Ходачук.
"За последние два года мы пережили ряд информационных атак. Во время этих атак мы потеряли примерно 1,5 млрд грн ликвидности. За период (с середины 2013 года), что я здесь работаю, команде удалось стабилизировать ситуацию, взять большой объем имущества на баланс банка, остановить выдачу инсайдерских кредитов, заставить акционеров докапитализировать банк живыми деньгами на 300 млн грн", - отметил он.
"Даже на момент введения администрации на корсчетах оставалось 150 млн грн. У нас большой объем имущества и активов на балансе, недвижимость, базы отдыха, бизнес-центры, гостиницы", - добавил глава банка.
"Но последним выстрелом в нас стал арест акционера банка Мартыненко Николая Владимировича. Безответственность в этом плане регулирующих и правоохранительных органов привела к панике среди клиентов и, как результат, введение временной администрации", - отметил он.
Также Ходачук подтверждает информацию НБУ, что в банк вошла временная администрация, поскольку не было выполнено требование по увеличению капитала на 750 млн грн.
Напомним, 24 апреля Национальный банк принял решение об отнесении Диамантбанка к категории неплатежеспособных. На основании решения НБУ Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в банк временную администрацию сроком на один месяц.
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В начале февраля стало известно, что бывший депутат Верховной Рады от фракции Народный фронт Николай Мартыненко стал владельцем 2,48% акций финучреждения.
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