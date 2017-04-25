 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.65  26.86   EUR:  28.35  28.86
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Арест Мартыненко стал последним выстрелом - глава Диамантбанка

25.04.2017 09:16
По словам Олега Ходачука, за последние два года банк пережил ряд информационных атак, потеряв около 1,5 млрд грн ликвидности

Глава правления Диамантбанка Олег Ходачук заявляет, что арест миноритарного акционера банка Николая Мартыненко стал причиной введения в банк временной администрации.

"Последним выстрелом в нас стал арест акционера банка Мартыненко Николая Владимировича", - написал у себя на странице в Facebook Ходачук.

"За последние два года мы пережили ряд информационных атак. Во время этих атак мы потеряли примерно 1,5 млрд грн ликвидности. За период (с середины 2013 года), что я здесь работаю, команде удалось стабилизировать ситуацию, взять большой объем имущества на баланс банка, остановить выдачу инсайдерских кредитов, заставить акционеров докапитализировать банк живыми деньгами на 300 млн грн", - отметил он.

"Даже на момент введения администрации на корсчетах оставалось 150 млн грн. У нас большой объем имущества и активов на балансе, недвижимость, базы отдыха, бизнес-центры, гостиницы", - добавил глава банка.

"Но последним выстрелом в нас стал арест акционера банка Мартыненко Николая Владимировича. Безответственность в этом плане регулирующих и правоохранительных органов привела к панике среди клиентов и, как результат, введение временной администрации", - отметил он.

Также Ходачук подтверждает информацию НБУ, что в банк вошла временная администрация, поскольку не было выполнено требование по увеличению капитала на 750 млн грн.

Напомним, 24 апреля Национальный банк принял решение об отнесении Диамантбанка к категории неплатежеспособных. На основании решения НБУ Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в банк временную администрацию сроком на один месяц. 

Читайте также - Глава Диамантбанка: Слухи о нас - дело рук конкурентов

В начале февраля стало известно, что бывший депутат Верховной Рады от фракции Народный фронт Николай Мартыненко стал владельцем 2,48% акций финучреждения.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Диамантбанк, банк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров