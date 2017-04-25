Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 25 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 11,42 коп до 26,3762 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 6,08 коп - до 26,7081 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,51 грн, минимальный курс продажи - 26,57 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,19 коп и составляет 28,3795 грн, средний курс продажи вырос - на 2,64 коп до 29,0500 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп и составляет 4,380 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,3 коп до 4,776 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,68 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,3762 26,7081 0,4380 0,4776 28,3795 29,0500 Медиана 26,4000 26,7000 0,4500 0,4750 28,4000 29,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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