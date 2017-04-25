На неделе продадут активы банков-банкротов на 9,3 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов запланировал продажу активов 59 неплатежеспособных и ликвидируемых банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в течение текущей недели запланирован продажу активов 59 неплатежеспособных и ликвидируемых банков на общую сумму 9,28 млрд грн.



Из этой суммы 8,57 млрд грн составляют права требования по кредитам, около 701 млн грн - основные средства ликвидируемых банков, уточняет ФГВФЛ на официальном сайте.



Дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 3,85 млн грн, еще 0,06 млн грн планируется получить от реализации прочих активов - картин, монет и тому подобное.



На прошлой неделе фонд реализовал активы 35 ликвидируемых банков на общую сумму 180,97 млн грн. Из них на сумму 166,84 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам, на сумму 13,44 млн грн - аукционы по продаже основных средств банков.



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