 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.65  26.86   EUR:  28.35  28.86
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

На неделе продадут активы банков-банкротов на 9,3 млрд грн

25.04.2017 11:26
Фонд гарантирования вкладов запланировал продажу активов 59 неплатежеспособных и ликвидируемых банков
Фото: EPA

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в течение текущей недели запланирован продажу активов 59 неплатежеспособных и ликвидируемых банков на общую сумму 9,28 млрд грн.

Из этой суммы 8,57 млрд грн составляют права требования по кредитам, около 701 млн грн - основные средства ликвидируемых банков, уточняет ФГВФЛ на официальном сайте.

Дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 3,85 млн грн, еще 0,06 млн грн планируется получить от реализации прочих активов - картин, монет и тому подобное.

На прошлой неделе фонд реализовал активы 35 ликвидируемых банков на общую сумму 180,97 млн грн. Из них на сумму 166,84 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам, на сумму 13,44 млн грн - аукционы по продаже основных средств банков.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров