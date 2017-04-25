Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 25 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,60/26,64*, к 12:00 котировки составили 26,62/26,65

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,58, максимальные - 26,62. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,62, максимальные - 26,65.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4767/0,4778 к 12:00 котировки составили 0,4757/0,4766.



Торги по евро начались с котировок 28,9461/28,9896 к 12:00 котировки составили 28,9785/29,0111.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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