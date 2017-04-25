Возобновятся выплаты вкладчикам банка Финансы и Кредит

В следующем месяце Фонд гарантирования вкладов возобновит выплаты вкладчикам банка Финансы и Кредит

Выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банка Финансы и Кредит будут продолжены в мае. Об этом Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает на официальном сайте.



В связи с продлением срока выплат по общему Реестру вкладчиков отправлять письма с индивидуальным обращением не нужно, уточняет ФГВФЛ.



О точной дате возобновления выплат фонд сообщит дополнительно.



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