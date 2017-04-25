Банк Порошенко и Кононенко увеличит уставный капитал
Акционеры Международного инвестиционного банка решили увеличить его уставный фонд на 40,5 млн грн - до 202,1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Согласно сообщению, увеличение уставного фонда произойдет путем направления в уставный капитал части прибыли. Сейчас уставный фонд банка составляет 161,6 млн грн.
"Собранием также решено не осуществлять выплату дивидендов акционерам банка", - также сказано в сообщении.
Президент Петр Порошенко владеет 60% акций Международного инвестиционного банка, еще 14,9% акций принадлежат первому заместителю главы фракции БПП в Верховной Раде, соратнику президента Игорю Кононенко. По 9,9% акций принадлежит Олегу Зимину и заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.
5,2% акций принадлежат семье Константина Ворушилина, директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
На 1 января по размеру активов Международный инвестиционный банк занимал 25 место (6,89 млрд грн) по классификации НБУ.
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