Ощадбанк заплатил в бюджет 2,33 млрд грн налогов

В прошлом году Ощадбанк заплатил в госбюджет 2,33 млрд грн налогов и сборов

Государственный Ощадбанк в прошлом году 2,33 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в госбюджет. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



"Мы вышли на прибыльную деятельность. В прошлом году банк получил почти полмиллиарда гривень чистой прибыли, а за первый квартал этого года почти 160 млн грн", - отметил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный.



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