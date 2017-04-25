Ощадбанк заплатил в бюджет 2,33 млрд грн налогов
Государственный Ощадбанк в прошлом году 2,33 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в госбюджет. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
"Мы вышли на прибыльную деятельность. В прошлом году банк получил почти полмиллиарда гривень чистой прибыли, а за первый квартал этого года почти 160 млн грн", - отметил глава правления Ощадбанка Андрей Пышный.
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