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Семь банкиров "отмыли" деловую репутацию через НБУ - СМИ

25.04.2017 16:32
За год в Нацбанк поступило 13 заявлений на восстановление деловой репутации, из которых регулятор удовлетворил семь
Фото: Getty Images

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 20 мая прошлого года по 20 апреля этого года получил 13 заявлений на восстановление деловой репутации, из которых регулятор удовлетворил семь. Об этом пишет FinClub.

"В период с 20 мая 2016 года по 20 апреля 2017-го по 13 лицам были поданы в НБУ заявки на так называемое отбеливание репутации, семь из которых были одобрены", - сообщили сообщили изданию в НБУ.

Первыми "отмылись" экс-руководители банка Юнисон. "У нас не было претензий к главе правления банка "Юнисон", потому что банк был выведен с рынка по причине непрозрачной структуры собственности, а он к собственникам не имел отношения", - рассказал экс-директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования НБУ Александр Завадецкий. Экс-глава этого банка Александр Глущенко стал развивать инкассацию в ТАСкомбанке на позиции зампреда, а экс-зампред Дмитрий Яковлев стал зампредом банка Forward.

Процедуру отбеливания репутации хочет пройти зампред правления государственного Укргазбанка Вадим Березовик, который до конца прошлого года возглавлял Вектор Банк, который в начале 2017-го обанкротился из-за отсутствия финансовой поддержки владельца учреждения Андрея Перкаля.

Среди тех, кто не прошел процедуру, оказался экс-глава банка Надра Дмитрий Зинков. Он хотел возглавить наблюдательный совет Platinum Bank. "Пакет по Дмитрию Зинкову был отозван банком. НБУ не принимал решения о подтверждении его деловой репутации", - сообщили в НБУ.

В этом году право вернуться на рынок получат руководители 33 обанкротившихся в 2014 году банков, пишет FinClub. Соответствующую вакансию уже может искать экс-глава правления банка Форум Андрей Яцура. Осенью на рынок могут вернуться экс-банкиры Олега Бахматюка и Александра Януковича - Денис Мальцев и Анна Гурова.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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