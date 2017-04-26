ПриватБанк продолжит снижать ставки по депозитам
С 4 мая 2017 г. ПриватБанк снизит процентные ставки по депозитным договорам физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Максимальная процентная ставка в гривнах составит 16,3% годовых, в долларах - 5% годовых, а вклады в евро будут приносить не более 3% годовых.
Как объяснил руководитель розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан, с начала мая на рынке депозитов физлиц продолжится снижение базовых ставок по вкладам как в валюте, так и в гривне в среднем на 0,5-1%.
"Снижение учетной ставки Национальным банком и укрепление рыночных тенденций на снижение стоимости заемных ресурсов дают возможность ПриватБанку продолжить с начала мая снижение ставок по депозитам как в гривне, так и валюте", - пояснил Шабан.
По его словам, это, в свою очередь, будет способствовать развитию кредитования за счет более доступных процентных ставок по кредитам для стимулирования роста экономики. В конце апреля вкладчики еще могут разместить деньги по "старым" ставкам.
Напомним, с начала 2017 г. ПриватБанк уже снижал ставки по депозитам в валюте и гривне.
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