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Банк группы Континиум превысил лимит инсайдерских займов в 12 раз

26.04.2017 11:53
К концу 2016 года объем инсайдерских кредитов в Банке инвестиций и сбережений составлял 2,5 млрд грн, или 49,3% всего кредитного портфеля

Банк инвестиций и сбережений в отчетности за 2016 год признал, что его значение норматива максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами на 31 декабря 2016 года было 306,42%, тогда как требование Национального банка Украины - не более 25%. На конец 2015 года Банк инвестиций и сбережений декларировал значение норматива Н9 на уровне только 0,06%, пишет Finbalance.

При этом банк констатировал, что НБУ утвердил План мероприятий банка по приведению деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства и нормативно-правовыми актами НБУ в части, касающейся операций со связанными с банком лицами. "План рассчитан на 3 года. Банк придерживается установленного плана", - говорится в отчетности.

Согласно отчетности банка, к концу 2016 года объем инсайдерских кредитов в нем составлял 2,5 млрд грн, или 49,3% всего кредитного портфеля.

Напомним, Банк инвестиций и сбережений подконтрольный группе Континиум, в которую входит, в частности, сеть АЗС WOG. Среди бенефициаров группы Континиум - Степан Ивахив, Сергей Лагур, Петр Дыминский. Ее лидером считался Игорь Еремеев, который в позапрошлом году погиб в результате несчастного случая.

По итогам 2016 года Банк инвестиций и сбережений задекларировал доход 7,8 млн  грн (в 2015 году - 11,4 млн грн) и значение норматива адекватности регулятивного капитала на уровне 18,15% (требование НБУ - не менее 10%).

При этом согласно отчетности банка, к концу 2016 года выданные им инсайдерские кредиты покрывались сформированными резервами только на 4,4%.

По данным НБУ, по итогам 2016 года уровень покрытия резервами кредитного портфеля юрлиц в Банке инвестиций и сбережений был лишь 3,3%. Это один из самых низких показателей среди Топ-банков.

Как отмечает издание, трактовать это можно двояко: либо банк недостаточно формирует резервы (что в т.ч. позволяет декларировать доходы), или же его заемщикам удается добросовестно выполнять абсолютное большинство долговых обязательств, что само по себе является не совсем типичным на фоне ситуации в украинской экономике и банковской системе последних лет.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банк инвестиций и сбережений
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