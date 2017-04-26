Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 7,50 коп - до 26,6390 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,41 грн, минимальный курс продажи - 26,5 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 5,90 коп и составляет 28,4340 грн, средний курс продажи вырос - на 7,80 коп до 29,1167 грн. Продать евро дороже можно за 28,7 грн, купить дешевле - за 28,85 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 4,387 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп до 4,770 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,61 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,2920
|
26,6390
|
0,4387
|
0,4770
|
28,4340
|
29,1167
|
Медиана
|
26,3000
|
26,6450
|
0,4500
|
0,4770
|
28,5000
|
29,1000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
8647
-
7496
-
5915
-
5431
-
5286