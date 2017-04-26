Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 26 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 9,67 коп до 26,2920 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 7,50 коп - до 26,6390 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,41 грн, минимальный курс продажи - 26,5 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 5,90 коп и составляет 28,4340 грн, средний курс продажи вырос - на 7,80 коп до 29,1167 грн. Продать евро дороже можно за 28,7 грн, купить дешевле - за 28,85 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,7 коп и составляет 4,387 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,4 коп до 4,770 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,61 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,2920 26,6390 0,4387 0,4770 28,4340 29,1167 Медиана 26,3000 26,6450 0,4500 0,4770 28,5000 29,1000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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