Ахметов платит своим банкирам по 600 тыс. грн в месяц - СМИ
Согласно отчетности Первого украинского международного банка (ПУМБ), входящего в СКМ Рината Ахметова, в 2016 году вознаграждение членам его правления состояло из заработной платы в сумме 71,7 млн грн (в 2015 году - 60,5 млн грн), обязательных взносов в госфондов в сумме 1,1 млн грн ( в 2015 году - 10,5 млн грн). Об этом пишет FinBalance.
Сейчас в правление банка входит 10 человек. Таким образом, средняя ежемесячная зарплата члена правления в 2016 году могла составить около 600 тыс. грн.
По данным ПУМБа, на 01.04.2017 его показатель адекватности регулятивного капитала составлял 12,5% на фоне прибыльной деятельности в первом квартале. В 2016 году он задекларировал доход 367 млн грн после ущерба 1,75 млрд грн в 2015 году.
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