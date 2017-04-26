Укрсоцбанк обновил состав наблюдательного совета
Укрсоцбанк избрал новый состав наблюдательного совета.
Как сообщает пресс-служба финучреждения, вчера, 25 апреля, состоялось ежегодное общее собрание акционеров Укрсоцбанка, где был избран новый состав наблюдательного совета банка.
В новый состав набсовета Укрсоцбанка вошли: Рушан Хвесюк, Ильдар Каримов, Эндрю Бакстер, Роман Шпек, Игорь Мазепа и Лоренцо Джанотти.
Роман Шпек, старший советник Альфа-Банк и председатель совета Независимой ассоциации банков Украины, вошел в состав набсовета Укрсоцбанка, сменив Эдуарда Кауфмана.
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