Укрсоцбанк обновил состав наблюдательного совета

Вчера акционеры Укрсоцбанка избрал новый состав наблюдательного совета

Укрсоцбанк избрал новый состав наблюдательного совета.



Как сообщает пресс-служба финучреждения, вчера, 25 апреля, состоялось ежегодное общее собрание акционеров Укрсоцбанка, где был избран новый состав наблюдательного совета банка.



В новый состав набсовета Укрсоцбанка вошли: Рушан Хвесюк, Ильдар Каримов, Эндрю Бакстер, Роман Шпек, Игорь Мазепа и Лоренцо Джанотти.



Роман Шпек, старший советник Альфа-Банк и председатель совета Независимой ассоциации банков Украины, вошел в состав набсовета Укрсоцбанка, сменив Эдуарда Кауфмана.

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