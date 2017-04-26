Порошенко подписал закон о слиянии банков

В Независимой ассоциации банков Украины сообщают, что президент подписал законопроект о капитализации и реорганизации банков

Президент Петр Порошенко подписал закон об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков. Об этом сообщила исполнительный директор Независимой ассоациации банков Украины Елена Коробкова на своей странице в Facebook.



"Перемога! Подписан ЗПУ N6010! Маленькие украинские банки спасены!", - написала она.



Верховная Рада поддержала этот законопроект во втором чтении 23 марта.



Законопроект предлагает уменьшить сроки рассмотрения документов и оптимизировать процедуры капитализации и реорганизации банков путем присоединения для обеспечения последовательных и согласованных действий со стороны регулирующих органов.



Также урегулируются вопросы прекращения осуществления банковской деятельности без ликвидации юридического лица. Это позволит банкам, которые не могут выполнить требования Национального банка Украины по капитализации, оставить банковский рынок без нагрузки на Фонд гарантирования вкладов физических лиц



Законопроект предлагает решить проблему обеспечения непрерывности обслуживания клиентов банка, которые присоединяются, в течение проведения всей процедуры реорганизации.



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