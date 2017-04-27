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Украинская власть препятствует уходу ВТБ - глава банка

27.04.2017 10:15
По словам главы российского ВТБ, уход с украинского рынка довольно сложный процесс

Глава российского ВТБ Андрей Костин сказал, что банк по-прежнему нацелен на выход с рынка Украины и закрытие бизнеса в этой стране, но этот процесс осложняется политикой украинских властей, которые ставят банку "палки в колеса".

"Это (продажа "дочек") довольно сложный процесс, тем более что украинские власти продолжают нам ставить палки в колеса и в этом процессе", - сказал Костин на годовом собрании акционеров в среду, передает Reuters.

"Тем не менее, ситуация понятная - мы будем закрываться, будем уходить. Постепенно или сразу - это будет зависеть от того, какие возможности у нас будут, и как дадут оттуда уйти", - сказал Костин.

Напомним, в середине марта Украина ввела санкции против украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка, запрещающие локальным структурам выводить деньги из страны в пользу своих материнских банков.

ВТБ планировал завершить продажу одной из украинских "дочек", БМ Банка, не ранее мая-июня и сообщал о двух конкурирующих группах претендентов.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ВТБ Банк
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