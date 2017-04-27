На все российские банки есть покупатели - Рожкова

По словам заместителя главы НБУ, все украинские банки с российским капиталом имеют потенциальных покупателей

Все украинские банки с российским государственным капиталом имеют потенциальных покупателей. Об этом рассказала заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью изданию Minfin.



"Есть потенциальные покупатели как на два больших, так и на два маленьких российских банка (Проминвестбанк, ВТБ, БМ Банк и VS Банк). Между собой они не пересекаются. Но официальных уведомлений ни от одного у нас нет", - сообщила Рожкова.



Она добавила, что банки страны-агрессора давно ищут покупателей для украинских подразделений. Рожкова уверена, что эти банки смогут погасить свои обязательства и сдать лицензии в случае, если не будут проданы.



Ранее глава российского ВТБ Андрей Костин заявил, что банк по-прежнему нацелен на выход с рынка Украины, но этот процесс осложняется политикой украинских властей, которые якобы ставят палки в колеса.



В середине марта Украина ввела санкции против украинских "дочек" Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка, запрещающие локальным структурам выводить деньги из страны в пользу своих материнских банков.



ВТБ планировал завершить продажу одной из украинских "дочек", БМ Банка, не ранее мая-июня и сообщал о двух конкурирующих группах претендентов.



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