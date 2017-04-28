Банк Финансовый партнер хочет самоликвидироваться

Банк планирует рассмотреть вопрос прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юрлица

Банк Финансовый партнер намерен прекратить банковскую деятельность. Об этом банк сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Соответствующий вопрос включен в повестку дня собрания акционеров банка 7 июня, пишет FinClub.

Банк планирует рассмотреть вопрос прекращения осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица.

Кроме того, финучреждение рассмотрит и утвердит план прекращения осуществления банковской деятельности.

К середине июня 2016 года все банки должны увеличить уставной капитал до 200 млн грн, а в настоящее время уставной капитал банка Финансовый партнер составляет 125 млн грн.

Ранее замглавы НБУ Катерина Рожкова заявила, что банки, которые не в состоянии докапитализироваться, могут добровольно сдать с лицензию.