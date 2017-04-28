НБУ продолжает укреплять гривню: курсы валют на 28 апреля
28.04.2017 09:11
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 3 копейки
Фото - НБУ
На 28 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2655,1453 грн за $100;
2889,0636 грн за 100 евро;
4,6605 грн за 10 руб РФ.
На 27 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2658,8876 грн за $100;
2896,3263 грн за 100 евро;
4,7216 грн за 10 руб РФ.
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