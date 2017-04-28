НБУ продолжает укреплять гривню: курсы валют на 28 апреля

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 3 копейки

На 28 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2655,1453 грн за $100;

2889,0636 грн за 100 евро;

4,6605 грн за 10 руб РФ.



На 27 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2658,8876 грн за $100;

2896,3263 грн за 100 евро;

4,7216 грн за 10 руб РФ.





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