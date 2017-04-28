Официальные курсы банковских металлов на 28.04.2017
28.04.2017 09:16
Нацбанк Украины установил на 28 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
золото - 335291,75 грн;
серебро - 4635,88 грн;
платина - 251973,29 грн;
палладий - 212146,11 грн.
Напомним, на 27 апреля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 335511,73 грн;
серебро - 4676,98 грн;
платина - 253657,88 грн;
палладий - 211381,56 грн.
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