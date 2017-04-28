Проминвестбанк докапитализируют на 12 млрд грн

Правление "дочки" российского Внешэкономбанка решило докапитализировать финучреждение на 12 млрд грн

Правление Проминвестбанка (дочернего подразделения российского Внешэкономбанка) приняло решение о докапитализации финучреждения на 12 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба.



"27 апреля 2017 года состоялось годовое собрание акционеров Проминвестбанка, на котором утверждены результаты деятельности банка за 2016 год и принято решение об увеличении уставного капитала банка с новой эмиссией акций на 12 млрд грн", - говорится в сообщении.



По состоянию на 1 апреля 2017 года, кредитный портфель банка составляет около 40 млрд грн. Средства клиентов, включая и депозитные вклады - 8,33 млрд грн. Уставный капитал банка - 40,62 млрд грн.



Ранее заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова сообщила, что все украинские банки с российским государственным капиталом имеют потенциальных покупателей.



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