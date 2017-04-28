Сбербанк обжаловал запрет на использование этого бренда в Украине

Дочерний Сбербанк обжалует запрет на использование в Украине торговой марки"Сбербанк"

Сбербанк - дочерний банк Сбербанка России - подал апелляционную жалобу на решение хозяйственного суда Киева о запрете использовать в Украине торговую марку "Сбербанк".



Сбербанк воспользовался своим правом подать апелляционную жалобу в предусмотренный законодательством срок, поэтому решение суда первой инстанции не вступило в силу, объясняет банк на официальном сайте.



18 апреля суд вынес решение, согласно которому десять торговых марок Сбербанка признаны недействительными. Как сообщила пресс-служба государственного Ощадбанка, Сбербанк лишен доменного имени sberbank.ua.



Кроме того, суд также удовлетворил просьбу Ощадбанка и запретил Сбербанку использовать торговую марку "Сбербанк".



15 января 2016 года Ощадбанк подал соответствующий иск в суд о защите своей торговой марки "Сбербанк", единственным законным владельцем которой на территории Украины является именно Ощадбанк (свидетельство N82116 от 10.09.2007 г.).



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