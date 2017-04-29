В Диамантбанке заявляют о наличии потенциального инвестора

Менеджмент Диамантбанка намерен создать переходный банк на базе финучреждения, признанного банкротом

Руководство Диамантбанка намерено создать переходный банк, на который уже нашелся покупатель. Об этом написал на своей странице в Facebook глава правления Диамантбанка Олег Ходачук.



"За 4 дня после введения администрации проведена колоссальная работа работниками банка, результатом которой в первый рабочий день следующей недели будет подана заявка "квалифицированного" инвестора по пути - "создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка", - уточнил он.



Ходачук указал, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц вчера, 28 апреля, сделал соответствующее объявление о начале открытого конкурса среди предварительно квалифицированных инвесторов.



Ходачук сообщил, что менеджмент планирует компенсировать в переходном банке все вклады населения и часть вкладов юридических лиц.



До этого он писал, что общий объем денежных средств на корсчете в Национальном банке Украины (НБУ), счетах в банках под страховой депозит для платежных систем и наличные деньги в кассе банка по всей сети на момент введения временной администрации составлял 600 млн грн.



НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным 24 апреля.



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Экс-депутат Народного фронта и акционер финучреждения Николай Мартыненко считает введение временной администрации в финучреждение политическим решением.



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