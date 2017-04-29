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В Диамантбанке заявляют о наличии потенциального инвестора

29.04.2017 17:41
Менеджмент Диамантбанка намерен создать переходный банк на базе финучреждения, признанного банкротом
Фото: Getty Images

Руководство Диамантбанка намерено создать переходный банк, на который уже нашелся покупатель. Об этом написал на своей странице в Facebook глава правления Диамантбанка Олег Ходачук.

"За 4 дня после введения администрации проведена колоссальная работа работниками банка, результатом которой в первый рабочий день следующей недели будет подана заявка "квалифицированного" инвестора по пути - "создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка", - уточнил он.

Ходачук указал, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц вчера, 28 апреля, сделал соответствующее объявление о начале открытого конкурса среди предварительно квалифицированных инвесторов.

Ходачук сообщил, что менеджмент планирует компенсировать в переходном банке все вклады населения и часть вкладов юридических лиц.

До этого он писал, что общий объем денежных средств на корсчете в Национальном банке Украины (НБУ), счетах в банках под страховой депозит для платежных систем и наличные деньги в кассе банка по всей сети на момент введения временной администрации составлял 600 млн грн.

НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным 24 апреля.

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Экс-депутат Народного фронта и акционер финучреждения Николай Мартыненко считает введение временной администрации в финучреждение политическим решением.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Диамантбанк
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