В Диамантбанке заявляют о наличии потенциального инвестора
Руководство Диамантбанка намерено создать переходный банк, на который уже нашелся покупатель. Об этом написал на своей странице в Facebook глава правления Диамантбанка Олег Ходачук.
"За 4 дня после введения администрации проведена колоссальная работа работниками банка, результатом которой в первый рабочий день следующей недели будет подана заявка "квалифицированного" инвестора по пути - "создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка", - уточнил он.
Ходачук указал, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц вчера, 28 апреля, сделал соответствующее объявление о начале открытого конкурса среди предварительно квалифицированных инвесторов.
Ходачук сообщил, что менеджмент планирует компенсировать в переходном банке все вклады населения и часть вкладов юридических лиц.
До этого он писал, что общий объем денежных средств на корсчете в Национальном банке Украины (НБУ), счетах в банках под страховой депозит для платежных систем и наличные деньги в кассе банка по всей сети на момент введения временной администрации составлял 600 млн грн.
НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным 24 апреля.
Читайте также: Больше не пара. Почему обанкротился банк Мартыненко-Жвании
Экс-депутат Народного фронта и акционер финучреждения Николай Мартыненко считает введение временной администрации в финучреждение политическим решением.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
9430
-
9239
-
6467
-
5844
-
5269