Официальные курсы банковских металлов на 3.04.2017

Нацбанк Украины установил на 3 апреля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 335529,01 грн;

серебро - 4880,13 грн;

платина - 257787,45 грн;

палладий - 215093,09 грн.

Напомним, на 31 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 338298,78 грн;

серебро - 4902,37 грн;

платина - 260666,63 грн;

палладий - 212805,64 грн.

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