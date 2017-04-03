Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 3 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 3,90 коп до 26,8510 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,30 коп - до 27,1230 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,97 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 2,75 коп и составляет 28,5455 грн, средний курс продажи упал - на 4,22 коп до 29,0905 грн. Продать евро дороже можно за 28,7 грн, купить дешевле - за 28,89 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,2 коп составляет 4,434 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,9 коп до 4,842 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,79 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8510 27,1230 0,4434 0,4842 28,5455 29,0905 Медиана 26,8600 27,1000 0,4600 0,4820 28,5000 29,1000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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