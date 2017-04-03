Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 3 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,03/27,07*, к 12:00 котировки составили 27,00/27,04

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,00, максимальные - 27,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,04, максимальные - 27,07.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4822/0,4835 к 12:00 котировки составили 0,4781/0,4794.



Торги по евро начались с котировок 28,8437/28,8863 к 12:00 котировки составили 28,8171/28,8570.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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