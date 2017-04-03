В ФГВФЛ рассказали о схемах вывода денег из Брокбизнесбанка
Оценочная стоимость активов, включенных в ликвидационную массу Брокбизнесбанка, составила менее 15% от суммы, указанной в бухгалтерской документации банка. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
"На бумаге" стоимость активов банка составила почти 15,33 млрд грн. Независимые оценщики оценили их в 2,22 млрд грн. При этом на начало марта вкладчики банка получили уже 2,6 млрд грн в пределах выплаты гарантированной суммы возмещения.
Общая же сумма акцептованных требований кредиторов банка превышает 11,1 млрд грн. Анализ финансовых операций банка свидетельствует о многочисленных манипуляциях с активами.
ФГВФЛ сообщает, что в правоохранительные органы подано 117 заявлений о совершении уголовных правонарушений, продолжаются досудебные расследования в том числе в отношении связанных с банком лиц о нанесении миллиардных убытков банка.
Почти 90% от балансовой стоимости активов Брокбизнесбанка (на сумму свыше 13,76 млрд грн) - кредиты. И только 5 % из них приходится на кредиты физлиц, отмечает ФГВФЛ.
Наибольшую долю в структуре активов банка составляет корпоративный кредитный портфель. При том что задолженность по полученным заемщиками кредитными средствами превышает 12,94 млрд грн, их рыночная стоимость по заключению независимых оценщиков в 14 раз меньше - 0,91 млрд грн.
Причин такой низкой оценочной стоимости несколько: 95% кредитного портфеля банка не обслуживается или является проблемным; 78% корпоративного кредитного портфеля - выданные юрлицам, связанным с бывшим владельцем банка. По многим сделкам отсутствуют оригиналы договоров; чуть меньше 80% кредитного портфеля юрлиц состоит из беззалоговых кредитов или займов с "мусорным" обеспечением.
В конце 2016 года на продажу был выставлен лот, в состав которого вошли 12 инсайдерских кредитов. При том, что долг перед банком по договорам составил 7,41 млрд грн, независимые оценщики оценили их в 0,59 млрд грн.
В обеспечение по кредитам были переданы имущественные права по контрактам и долю в уставном капитале предприятия, а также горюче-смазочные материалы, местонахождение которых не установлено. Лот выставлялся на продажу трижды, но аукционы не состоялись по причине отсутствия участников. По большинству кредитов исковые требования банка удовлетворены в полном объеме, открытые исполнительные производства, но взыскать в пользу банка просто нет чего.
Две трети недвижимости банка, переданные в залог, при том, что балансовая стоимость недвижимости, включенной в ликвидмассы банка, составляла 0,64 млрд грн, необремененных активов этой группы на момент введения временной администрации осталась только треть: объекты, стоимостью 0,27 млрд грн, находятся в залоге НБУ; недвижимость на 0,21 млрд грн - передано в обеспечение выполнения обязательств банка перед другими кредиторами (Ощадбанк, госпредприятие Антонов, Реал Банк).
Анализ финансовых операций свидетельствует о манипуляции, совершенные акционерами банка. Многочисленные схемы могут или уже привели к миллиардным убыткам финучреждения.
Фонд отмечает, что 3,32 млрд грн было выведено бывшим руководством банка в результате операции учета простых векселей с частной компанией. На эту сумму в учете возникла просроченная задолженность по предъявленным к оплате векселям. Кроме того, в банке отсутствуют оригиналы договоров с векселедателями, что усложняет процесс возврата средств и является предпосылкой нанесения ущерба банку.
Прежнее руководство заключило договоры срочного гарантийного вклада на общую сумму $5,3 млн с одним из действующих банков. Одновременно с заключением договоров срочного вклада размещенные средства были переданы в залог по кредитным договорам, заключенным между этим действующим банком и физическими лицами, на $5,3 млн.
Заемщики получили денежные средства, но обязательства по кредитным договорам не исполнили. Банк-кредитор удовлетворил свои требования за счет средств Брокбизнесбанка, которые были размещены у него на счетах в качестве гарантии исполнения физическими лицами обязательств по кредитам.
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