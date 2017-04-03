Доходность банковских вкладов во всех валютах снизилась
За последнюю неделю средние процентные ставки по депозитам преимущественно снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 03.04.2017, см. Таблицу 1). Снизили ставки по вкладам Универсал Банк, МарфинБанк, Райффайзен Банк Аваль.
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне синхронно опустилась для вкладов сроком от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,02 п.п. до 13,79% и до 14,30% годовых соответственно). Вклады периодом от 1 до 3 месяцев подешевели на 0,04 п.п. до 11,65% годовых. Упали в цене и депозиты на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,03 п.п. до 14,59%). Выросли в цене бессрочные сбережения (на 0,03 п.п. до 7,75%). Без изменений осталась доходность вкладов сроком до 1 месяца (12,23%).
Депозиты в гривне: актуальные условия
Средняя процентная ставка в долларах США, синхронно упала на 0,04 п.п. для бессрочных сбережений и сроком от 1 до 3 месяцев, до 1,58% и до 2,84% годовых соответственно. Вклады на период от 3 до 6 месяцев снизили доходность на 0,03 п.п. до 3,54% годовых. Не изменилась стоимость вкладов на срок до 1 месяца (2,23%), от 6 до 12 месяцев (4,17%) и свыше 12 месяцев (4,22%).
Депозиты в долларах США: актуальные условия
Средняя процентная ставка в евро снизилась для бессрочных сбережений (на 0,04 п.п. до 1,22%). Вклады сроком до 1 месяца по-прежнему предлагают 1,64% годовых. Опустилась доходность депозитов на период от 1 до 3 месяцев (на 0,05 п.п. до 2,40%). Вклады на срок от 3 до 6 месяцев подешевели на 0,03 п.п. до 2,77% годовых. Не изменилась стоимость сбережений периодом от 6 до 12 месяцев (3,46%) и свыше 12 месяцев (3,57%).
Депозиты в евро: актуальные условия
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 03.04.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3 месяцев
|
от 3 до 6 месяцев
|
от 6 до 12 месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,75%
|
12,23%
|
11,65%
|
13,79%
|
14,59%
|
14,30%
|
USD
|
1,58%
|
2,23%
|
2,84%
|
3,54%
|
4,17%
|
4,22%
|
EUR
|
1,22%
|
1,64%
|
2,40%
|
2,77%
|
3,46%
|
3,57%
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.
*Обзор составлен на основании данных по 151 депозитной программе
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 03.04.17
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