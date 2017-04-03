В Одессе замуровали отделения Альфа-Банка и Сбербанка
Представители Автомайдана в Одессе заложили пенобетонными блоками вход в отделение Альфа-Банка. Об этом сообщает Думская.
Кроме блоков и открыток, они оставили у дверей банка шину и бутылку с горючей смесью.
Также активисты обклеили отделения Сбербанка. У первого появились мешки с песком, манекен в военной униформе, покрышка и бутылка с коктейлем Молотова.
По данным фактам открыто производство и составлен протокол, сообщает МВД на своей странице в Facebook.Часть отделений банков уже возобновили свою работу.
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