В Одессе замуровали отделения Альфа-Банка и Сбербанка

Отделения Альфа-Банка и Сбербанка в Одессе заложили бетонными блоками

Представители Автомайдана в Одессе заложили пенобетонными блоками вход в отделение Альфа-Банка. Об этом сообщает Думская.



Кроме блоков и открыток, они оставили у дверей банка шину и бутылку с горючей смесью.



Также активисты обклеили отделения Сбербанка. У первого появились мешки с песком, манекен в военной униформе, покрышка и бутылка с коктейлем Молотова.



По данным фактам открыто производство и составлен протокол, сообщает МВД на своей странице в Facebook.Часть отделений банков уже возобновили свою работу.



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