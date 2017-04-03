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Всемирный банк примет участие в реформировании госбанков – НБУ

03.04.2017 16:13
Председатель НБУ обсудила с представителями Всемирного банка стратегию развития украинских госбанков
Фото: пресс-служба НБУ

Всемирный банк готов сотрудничать с Украиной в направлении обновления стратегии развития государственных банков и работы с проблемной задолженностью. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на своей странице в Facebook по итогам встречи главы НБУ Валерии Гонтаревой со старшим вице-президентом Всемирного банка Кайлом Петерсом, вице-президентом Всемирного банка в регионе Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером и директором Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

Стороны обсудили состояние текущей и будущей помощи Всемирного банка Украине в разрезе банковского сектора, в частности, возможность привлечения международной организации к обновлению стратегии развития государственных банков, работы с проблемной задолженностью. Всемирный банк выразил готовность на сотрудничество по этим направлениям.

Также Гонтарева поблагодарила представителей Всемирного банка за плодотворное сотрудничество, особо отметив помощь международной организации в повышении институциональной способности Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк, Всемирный банк, Гонтарева
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