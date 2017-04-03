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Гонтарева остается главой НБУ, - Ирина Луценко

03.04.2017 19:36
Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко опровергла информацию об отставке Валерии Гонтаревой с поста главы Нацбанка

Валерия Гонтарева остается работать главой Национального банка Украины. Об этом заявила представитель президента в Раде Ирина Луценко, сообщает корреспондент LIGA.net в Верховной Раде.

"Фракцию БПП, правительство, президента устраивает работа Гонтаревой. Ее работа безукоризненна. Она остается работать на своей должности", - заявила Луценко.

Она также опровергла, что делала заявления об отставке Гонтаревой.

"Меня спросили, написала ли она заявление об отставке. Я сказала, что уже пятое сообщение в СМИ. Сообщение в СМИ, а не самой Гонтаревой", - отметила Луценко.

Глава фракции БПП Артур Герасимов также не подтвердил информацию о том, что Валерия Гонтарева написала заявление об отставке.

Напомним, ранее Валерия Гонтарева говорила, что видит свою миссию на этом посту завершенной и уже представила несколько кандидатур своего преемника.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: НБУ, Валерия Гонтарева
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