Гонтарева остается главой НБУ, - Ирина Луценко
Валерия Гонтарева остается работать главой Национального банка Украины. Об этом заявила представитель президента в Раде Ирина Луценко, сообщает корреспондент LIGA.net в Верховной Раде.
"Фракцию БПП, правительство, президента устраивает работа Гонтаревой. Ее работа безукоризненна. Она остается работать на своей должности", - заявила Луценко.
Она также опровергла, что делала заявления об отставке Гонтаревой.
"Меня спросили, написала ли она заявление об отставке. Я сказала, что уже пятое сообщение в СМИ. Сообщение в СМИ, а не самой Гонтаревой", - отметила Луценко.
Глава фракции БПП Артур Герасимов также не подтвердил информацию о том, что Валерия Гонтарева написала заявление об отставке.
Напомним, ранее Валерия Гонтарева говорила, что видит свою миссию на этом посту завершенной и уже представила несколько кандидатур своего преемника.
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