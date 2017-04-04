Курсы валют НБУ на 4.04.2017

Нацбанк оставил официальный курс гривни на прежнем уровне

На 4 апреля НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2702,4639 грн за $100;

2881,0968 грн за 100 евро;

4,8138 грн за 10 руб РФ.



На 3 апреля Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2702,1745 грн за $100;

2888,8948 грн за 100 евро;

4,8287 грн за 10 руб РФ.





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