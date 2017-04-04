Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 4 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3,85 коп до 26,7955 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,28 коп - до 27,0955 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 26,98 грн.

Средний курс покупки евро упал на 9,58 коп и составляет 28,4325 грн, средний курс продажи упал - на 5,0 коп до 29,0230 грн. Продать евро дороже можно за 28,57 грн, купить дешевле - за 28,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,2 коп составляет 4,437 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,8 коп до 4,843 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,8 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7955 27,0955 0,4437 0,4843 28,4325 29,0230 Медиана 26,8000 27,0600 0,4600 0,4825 28,4500 29,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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