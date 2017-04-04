ФГВФЛ намерен продать активы банков-банкротов на 7,6 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов запланировал продажу активов 55 ликвидируемых банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на этой неделе запланировал продажу активов 55 ликвидируемых банков на общую сумму более 7,6 млрд грн.



Из этой суммы 6,35 млрд грн приходится на права требования по кредитам, около 1,2 млрд грн - на основные средства ликвидируемых банков, уточняет ФГВФЛ. Дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 49,49 млн грн.



На прошлой неделе фонд продал активы 36 ликвидируемых банков на общую сумму 67,5 млн грн.



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