Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 4 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 3,17 коп до 26,8023 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,70 коп - до 27,0913 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,91 грн, минимальный курс продажи - 26,98 грн.

Средний курс покупки евро упал на 8,30 коп и составляет 28,4453 грн, средний курс продажи упал - на 8,13 коп до 28,9917 грн. Продать евро дороже можно за 28,65 грн, купить дешевле - за 28,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,2 коп составляет 4,467 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,2 коп до 4,836 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,7 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,74 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8023 27,0913 0,4467 0,4836 28,4453 28,9917 Медиана 26,8250 27,0850 0,4600 0,4810 28,4500 29,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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