Доллар на межбанке подорожал на 9 копеек

Во вторник, 4 апреля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,01/27,05*, к 12:00 котировки составили 27,10/27,14

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,01, максимальные - 27,10. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,05, максимальные - 27,14.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4786/0,4799 к 12:00 котировки составили 0,4788/0,4799.



Торги по евро начались с котировок 28,7605/28,8004 к 12:00 котировки составили 28,8913/28,9285.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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