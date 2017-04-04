К закрытию межбанка доллар подорожал на 10 копеек

Во вторник, 4 апреля, торги по доллару США открылись котировками 27,01/27,05, к закрытию котировки составили 27,11/27,15

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,01, максимальные - 27,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,05, максимальные - 27,16.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4786/0,4799 к закрытию котировки составили 0,4821/0,4831.

Торги по евро начались с котировок 28,7605/28,8004, к закрытию котировки составили 28,8802/28,9201.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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