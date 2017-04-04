К закрытию межбанка доллар подорожал на 10 копеек
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,01, максимальные - 27,12. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,05, максимальные - 27,16.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4786/0,4799 к закрытию котировки составили 0,4821/0,4831.
Торги по евро начались с котировок 28,7605/28,8004, к закрытию котировки составили 28,8802/28,9201.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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